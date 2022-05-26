ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Анкара веде переговори з Україною і РФ про відкриття коридору для експорту зерна до Туреччини, - Reuters

Новость на русском →
Анкара, Четвер 26 травня 2022 13:42
Анкара веде переговори з Україною і РФ про відкриття коридору для експорту зерна до Туреччини, - Reuters Фото: Анкара веде переговори з Україною і РФ про відкриття коридору для експорту зерна до Туреччини (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина веде переговори з Росією і Україною про відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України. Чорноморські порти України були заблоковані після вторгнення Росії, і понад 20 млн тонн зерна застрягли в силосах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На частку Росії і України припадає майже третина світових поставок пшениці, і відсутність експорту з України сприяє наростанню глобальної продовольчої кризи.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України. Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків. Переговори все ще тривають", - заявило джерело видання, додавши, що переговори мають конфіденційний характер.

Ще дві людини, знайомих з питанням, також підтвердили факт обговорення того, що Туреччина допоможе вивезти зерно з України. Один зі співрозмовників сказав, що, попри членство в НАТО, Туреччина розглядається Росією як більш "нейтральна" країна, ніж інші західні члени Альянсу.

"Туреччина готова внести свій внесок у свого роду моніторинг цих експортних поставок з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна в Чорному морі, і вони готові допомогти", - сказав високопоставлений європейський дипломат.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна та інших продуктів, якщо Захід скасує санкції.

В Офісі президента сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України