Анкара ведет переговоры с Украиной и РФ об открытии коридора для экспорта зерна в Турцию, - Reuters
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины. Черноморские порты Украины были заблокированы после вторжения России, и более 20 млн тонн зерна застряли в силосах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На долю России и Украины приходится почти треть мировых поставок пшеницы, и отсутствие экспорта из Украины способствует нарастанию глобального продовольственного кризиса.
"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины. Поскольку из Турции будет открыт коридор, возник спрос на это зерно, чтобы достичь целевых рынков. Переговоры все еще продолжаются", - заявил источник издания, добавив, что переговоры носят конфиденциальный характер.
Еще два человека, знакомых с вопросом, также подтвердили факт обсуждения того, что Турция поможет вывезти зерно из Украины. Один из собеседников сказал, что, несмотря на членство в НАТО, Турция рассматривается Россией как более "нейтральная" страна, чем другие западные члены альянса.
"Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этих экспортных поставок из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море, и они готовы помочь", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.
Напомним, в МИД России заявили, что откроют гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна и других продуктов, если Запад отменит санкции.
В Офисе президента сказали, что такие заявления РФ подтверждают серьезное влияние санкций на ее экономику.
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