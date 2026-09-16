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Анкара активизировала переговоры по договоренностям в Черном море, - МИД Турции

06:21 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Филипп Бойко
Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (GettyImages)

Турция в последнее время усилила дипломатические усилия, направленные на достижение договоренностей по ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Анкара ведет переговоры со сторонами и пытается способствовать достижению договоренностей. Турция работает над тем, чтобы продвинуть переговорный процесс по Черному морю.

"Мы в последнее время активизировали наши усилия для достижения договоренности по Черному морю", - сказал глава турецкого МИД.

Он также сообщил, что турецкая сторона продолжает переговоры с соответствующими сторонами по этому вопросу.

Анкара ранее играла роль в международных договоренностях, связанных с безопасностью судоходства и функционированием Черного моря.

Турецкая сторона вновь пытается использовать дипломатические каналы для достижения договоренностей по ситуации в регионе. В то же время, детали возможного нового формата и конкретные условия договоренностей в заявлении Фидана не раскрываются.

Контекст заявления

Ранее мы сообщали, что у Украины нет полноценной альтернативы черноморским портам для экспорта промышленной и аграрной продукции. Украине необходимо перевозить около 5-6 млн. тонн грузов ежемесячно: европейская транспортная система пока не готова работать с такими объемами.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что блокада портов может стоить Украине более 10% ВВП.

Подробнее о том, как остановка судоходства из-за атак РФ это может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы, и как можно разблокировать порты, читайте в материале РБК-Украина.

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