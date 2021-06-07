Англійський суд збільшив претензії до компанії Metabay, що належить директору БХФЗ

Більше того, у рішенні англійського суду також йдеться про ймовірну причетність до шахрайської схеми директора "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" (БХФЗ) з розвитку бізнесу Ірини Ржепецької та її батьків Миколи Безпалька (голова Наглядової ради БХФЗ) та Людмили Безпалько (генеральний директор БХФЗ до 2018 року).

Відповідна схема з розподілом ролей вказаних осіб міститься у самому рішенні англійського судді.

Втім, у рішенні суду зазначається, що розібратися в деталях можливого шахрайства все ж має український суд.

Очевидно, мова йде про справу Господарського суду м. Києва № 910/4707/21, до участі в якій нещодавно була залучена компанія Metabay.

У вказаній справі розглядаються позовні вимоги БХФЗ (від імені та в інтересах якого діє фармфірма "Дарниця", яка є головним акціонером БХФЗ) до топ-менеджерів і міноритарних акціонерів БХФЗ.

Відповідачами у господарському суді м. Києва є 8 топ-менеджерів БХФЗ: гендиректорка підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректорка до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректорка Т. Артеменко, директорка з розвитку бізнесу І.Ржепецька.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, Metabay виступає посередником у процедурі закупівлі БХФЗ фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть суперечки полягає у тому, що щонайменше з 2014 року БХФЗ закуповував фармсировину у німецької компанії Farmaplant за ціною, яка, за оцінкою "Дарниці", є істотно вищою, ніж ринкова.

Суму переплачених коштів Farmaplant перераховувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки фармсировини. Бенефіціаром компанії Metabay є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька.

Раніше, 19 березня, Високий суд справедливості арештував рахунки компанії Metabay. 26 березня аналогічне рішення про арешт коштів на рахунках Metabay також ухвалив і швейцарський суд.