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Англійський суд розгляне позов Приватбанку проти екс-акціонерів у 2022 році

Новини » Політика     26.06.2020 - 19:35
Англійський суд розгляне позов Приватбанку проти екс-акціонерів у 2022 році
Фото: Приватбанк (РБК-Україна)

Суд розгляне позов проти Коломойського та Боголюбова

Англійський суд призначив дату розгляду по суті позову Приватбанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на понад 3 млрд гривень. Розгляд справи почнеться 1 березня 2022 року.

Про це повідомила прес-служба Приватбанку.

Суд відхилив клопотання відповідачів про відкладення розгляду справи на жовтень 2022 року. У банку очікують, що розгляд справи проти колишніх акціонерів триватиме від 10 до 13 тижнів.

"Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад 3 млрд доларів (включаючи відсотки)", - заявили у фінустанові.

Зазначимо, позов проти Коломойського та Боголюбова був поданий через рік після націоналізації Приватбанку. Тоді Приватбанк досягнув арешту активів екс-акціонерів на понад 2,5 млрд доларів.

Але пізніше Високий суд Лондона визнав позов банку невідповідним його юрисдикції, але Приватбанк успішно оскаржив це рішення в Апеляційному суді Англії та Уельсу. Боголюбов та Коломойський намагалися оскаржити рішення Апеляційного суду.

Нагадаємо, Коломойський та Боголюбов програли справу проти Приватбанку у Верховному суді Британії.

Також РБК-Україна писало, що Приватбанк подав новий позов проти Коломойського на суму в понад 5 млрд доларів до суду на Кіпрі.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Геннадий БоголюбовПриватБанкІгор Коломойскийиск
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