МЮ с голом на последней минуте овертайма роскошно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Кубок Англии, 1/4 финала

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 4:3 ( прил. время)

Голы: Мактоминей, 10, Антони, 87, Рашфорд, 112, Диалло, 120+1 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиотт, 105

Манкунианцы открыли счет на 10-й минуте, когда Мактоминей с нескольких метров сыграл на добивании после удара Гарначо. Команда Юргена Клоппа ответила двумя голами перед перерывом. Сначала Макаллистер из пределов штрафной точно пробил под штангу, а затем Салах добил мяч в ворота после сейва Онаны.

Казалось, что "Ливерпуль" сохранит минимальное преимущество над МЮ до финального свистка. Однако хозяева поля сумели сравнять счет за считанные минуты до конца основного времени. Это Антони подхватил мяч после прорыва Гарначо, развернулся и по классной траекторией отправил в дальний угол.

В дополнительное время наступила кульминация драмы. "Ливерпуль" снова повел после гола Эллиотта, который из-за пределов штрафной с рикошетом технично уложил в дальний угол ворот. Впрочем. "Юнайтед" отыгрался усилиями Рашфорда – Мактоминей пробросил вперед, а форвард в касание пробил мимо голкипера.

Когда же наивные болельщики поверили в неотвратимость серии пенальти, МЮ вырвал победу. Молодые Гарначо и Диалло разыграли молниеносную контратаку, на финише которой африканец бильярдным выстрелом от штанги вырвал победу для манкунианцев – 4:3 и путевка в полуфинал в итоге.