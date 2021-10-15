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Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Автор: Юлія Бойко

З 24 жовтня Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів. Під нові умови потрапляють ті, хто прибуває з країн з низьким рівнем епідемічного ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що туристи з країн з низьким рівнем ризику з 24 жовтня більше не будуть здавати дорогі ПЛР-тести. Зокрема, для повністю вакцинованих туристів і більшої частини іноземців молодше 18 років досить буде здати експрес-тест.

"Відмова від дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних поїздок", - йдеться в заяві державного секретаря з транспорту Гранта Шаппса.

При цьому уточнюється, що необхідно робити тест за свої гроші, а не здавати безкоштовний тест, доступний в рамках державної схеми тестування і відстеження.

Відзначимо, Україна не входить до британського "червоного списку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземним туристам дозволили в'їзд на Балі, але їм доведеться дотримуватися восьмиденний карантин.

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