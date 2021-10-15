ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 15 жовтня 2021 12:03
Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів Фото: Англія спрощує вимоги для вакцинованих туристів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З 24 жовтня Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів. Під нові умови потрапляють ті, хто прибуває з країн з низьким рівнем епідемічного ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що туристи з країн з низьким рівнем ризику з 24 жовтня більше не будуть здавати дорогі ПЛР-тести. Зокрема, для повністю вакцинованих туристів і більшої частини іноземців молодше 18 років досить буде здати експрес-тест.

"Відмова від дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних поїздок", - йдеться в заяві державного секретаря з транспорту Гранта Шаппса.

При цьому уточнюється, що необхідно робити тест за свої гроші, а не здавати безкоштовний тест, доступний в рамках державної схеми тестування і відстеження.

Відзначимо, Україна не входить до британського "червоного списку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іноземним туристам дозволили в'їзд на Балі, але їм доведеться дотримуватися восьмиденний карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Карантин Коронавірус
NEWS
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
В Україні виявили ще понад 13 600 випадків коронавірусу
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України