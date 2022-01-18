Англія може скасувати всі карантинні обмеження в березні

Зокрема, влада розглядає можливість скасування обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19, заявляючи, що "було б неправильним зберігати це обмеження у довгостроковій перспективі".

Місцеві ЗМІ зазначають, що юридична вимога самоізоляції, яка у випадку порушення карається штрафом в розмірі до 10 000 фунтів, є одним з кількох законодавчих актів про коронавірус у Британії, однак її термін спливає в березні.

Вказано, що рекомендації щодо дистанційної роботи та COVID-паспорти, які ввели з виявленням нового штаму "Омікрон", можуть бути скасовані.

Втім масковий режим залишать у короткостроковій перспективі.

Так, планується, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе серію нарад, щоб переглянути траєкторію даних про коронавірус.

Варто зазначити, що у своєму осінньо-зимовому плані уряд Британії заявляв, що перегляне правила щодо самоізоляції до кінця березня 2022 року, однак це рішення було ухвалено до того, як у країні виявили випадки штаму "Омікрон".