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Англія скасує карантин попри різке зростання захворюваності на COVID-19

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Англія, Вівторок 13 липня 2021 09:42
Англія скасує карантин попри різке зростання захворюваності на COVID-19 Фото: Англія скасує карантин попри різке зростання захворюваності на COVID-19 (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував скасування карантину, попри різке зростання кількості випадків COVID-19. З 19 липня введенні раніше законодавчі обмеження будуть змінені на рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на AP.

За словами Джонсона, це "правильний момент для продовження", оскільки школи закриваються на літні канікули.

Він пояснив, що хоча ризики зростання захворюваності залишаються, законодавчі обмеження будуть замінені рекомендацією, щоб громадяни носили маски в місцях скупчення людей та в громадському транспорті.

Завершальний етап пом'якшення карантину в Англії означає, що всі обмеження на соціальні зібрання будуть зняті, а заходи соціального дистанціювання скасовані. Нічні клуби можуть відкритися вперше з березня минулого року і більше не буде обмежень для відвідування концертів, театрів, весіль чи спортивних заходів.

Однак, до нічних клубів та розважальних закладів, які вміщають велику кількість людей пускатимуть лише з паспортом вакцинації.

За останніми даними, 87% дорослого населення Великобританії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 66% - обидві.

Водночас за останні тижні кількість хворих на коронавірус значно зросла і становила 30 тисяч нових випадків за добу.

Нагадаємо, що у Великобританії з 16 серпня скасують самоізоляцію для тих, хто контактував з хворими COVID-19, але до цього пройшов повну вакцинацію від коронавірусу.

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