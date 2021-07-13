Англия отменит карантин несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену карантина, несмотря на резкий рост количества случаев COVID-19. С 19 июля введенные ранее законодательные ограничения будут изменены рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам Джонсона, это "правильный момент для продолжения", поскольку школы закрываются на летние каникулы.

Он пояснил, что хотя риск всплеска заболеваемости остается, законодательные ограничения будут заменены рекомендации, чтобы граждане носили маски в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Завершающий этап смягчения карантина в Англии означает, что все ограничения на социальные собрания будут сняты, а социальная дистанция отменена. Ночные клубы могут открыться впервые с марта прошлого года и больше не будет ограничений для посещения концертов, театров, свадеб или спортивных мероприятий.

Однако, в ночные клубы и развлекательных заведений, которые вмещают большое количество людей будут пускать только с паспортом вакцинации.

По последним данным, 87% взрослого населения Великобритании получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 66% - обе.

В то же время за последние недели количество больных коронавирус значительно возросло и составило 30 тысяч новых случаев за сутки.