В Англії, Північній Ірландії і Шотландії не було жодної смерті від COVID за добу

В Англії, Північній Ірландії і Шотландії у за добу, 10 травня, не було зафіксовано смертей від коронавірусу. Водночас в Уельсі зафіксовано чотири летальні випадки

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що "рівень тривоги" через коронавірус у Британії значно знизився.

Це означає, що хоча вірус усе ще циркулює, рівень його передачі не є високим або не зростає експоненціально.

За останніми даними, у Британії третина дорослого населення вже повністю вакцинувалась від коронавірусу, а дві третини жителів країни отримала одну з двох доз препарату.