В Англії виявили випадки зараження "філіппінським" коронавірусом
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
У Великобританії зафіксували два випадки зараження філіппінським штамом коронавірусу. Ефективність вакцини проти нього поки невідома.
Про це повідомляє The Guardian.
Наголошується, що цей варіант містить в собі ряд вже відомих мутацій, включаючи так званий "бразильський" штам.
Один з випадків пов'язаний з поїздкою за кордон, а походження другого зараження ще розслідується.
Вперше новий штам зафіксували на Філіппінах. 9 березня повідомили про 33 випадках зараження мутацією.
Раніше повідомлялося, що на північному-заході Франції у регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Попередні дані не свідчать про його підвищеної небезпеки.