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В Англії виявили випадки зараження "філіппінським" коронавірусом

Новость на русском → Лондон, Вівторок 16 березня 2021 22:28
В Англії виявили випадки зараження "філіппінським" коронавірусом Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Великобританії зафіксували два випадки зараження філіппінським штамом коронавірусу. Ефективність вакцини проти нього поки невідома.

Про це повідомляє The Guardian.

Наголошується, що цей варіант містить в собі ряд вже відомих мутацій, включаючи так званий "бразильський" штам.

Один з випадків пов'язаний з поїздкою за кордон, а походження другого зараження ще розслідується.

Вперше новий штам зафіксували на Філіппінах. 9 березня повідомили про 33 випадках зараження мутацією.

Раніше повідомлялося, що на північному-заході Франції у регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Попередні дані не свідчать про його підвищеної небезпеки.

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