В Англии обнаружили случаи заражения "филиппинским" коронавирусом

В Великобритании зафиксировали два случая заражения филиппинским штаммом коронавируса. Эффективность вакцины против него пока неизвестна.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что этот вариант содержит в себе ряд уже известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.

Один из случаев связан с поездкой за границу, а происхождение второго заражения еще расследуется.

Впервые новый штамм зафиксировали на Филлипинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.