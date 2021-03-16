ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Англии обнаружили случаи заражения "филиппинским" коронавирусом

Новина українською → Лондон, Вторник 16 марта 2021 22:28
В Англии обнаружили случаи заражения "филиппинским" коронавирусом Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании зафиксировали два случая заражения филиппинским штаммом коронавируса. Эффективность вакцины против него пока неизвестна.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что этот вариант содержит в себе ряд уже известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.

Один из случаев связан с поездкой за границу, а происхождение второго заражения еще расследуется.

Впервые новый штамм зафиксировали на Филлипинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа
Выборы в США: Россия дискредитировала Байдена, а Иран подрывал поддержку Трампа
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"