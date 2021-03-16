В Англии обнаружили случаи заражения "филиппинским" коронавирусом
Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
В Великобритании зафиксировали два случая заражения филиппинским штаммом коронавируса. Эффективность вакцины против него пока неизвестна.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что этот вариант содержит в себе ряд уже известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.
Один из случаев связан с поездкой за границу, а происхождение второго заражения еще расследуется.
Впервые новый штамм зафиксировали на Филлипинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.