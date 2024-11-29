Ангеле Меркель не стыдно?

Когда в декабре 2021 года, после 16 лет у власти, Ангела Меркель покидала пост канцлера Германии, она могла уверенно претендовать на место в ряду величайших политиков XXI века. Но после трёх лет оглушительного молчания, в течение которых её наследие превращалось в руины, она вдруг начала рекламировать свои политические мемуары, которые вскоре выйдут в свет. Её молчание звучало убедительней.

В первом же интервью – немецкому еженедельнику "Der Spiegel" – она стала защищать ключевые решения, которые сделали Германию и Европу такими, какими мы их знаем сегодня. В числе этих решений: её политика умиротворения России, соответствовавшая принципу Холодной войны "перемены через торговлю" («Wandel durch Handel»); её согласие принять более миллиона беженцев (в основном из Сирии и стран Ближнего Востока) в 2015 году; постепенное закрытие атомных электростанций в Германии.

Четвертый вопрос касается не принятого решения, а его отсутствия. Меркель не сделала ничего заметного, чтобы адаптировать немецкую экономику к техническим реалиям нового века, поэтому Германия до сих пор отстаёт в цифровизации. У неё позорно плохой доступ к интернету и абсурдно большая бюрократия, её госорганы до сих пор пользуются факсами, а когда-то доминировавшие компании больше не могут соперничать с американскими и азиатскими конкурентами. Немецкие шоссе и мосты разрушаются, поезда регулярно опаздывают, а реализация больших инфраструктурных проектов (например, строительство железнодорожного вокзала и аэропорта в Берлине) длится в два-три раза дольше, чем в Польше или даже в Румынии.

Когда-то немцы насмехались над поляками за то, что они якобы глупые и некомпетентные, но теперь ситуация обратная. Посещая сегодня Германию, вы можете обнаружить, что заплатить за завтрак кредитной картой нельзя. Вам придется бежать к банкомату, который может быть поломан, или же он не принимает карты Visa или Mastercard (так происходит в двух случаях из трёх). Даже не думайте о подключении к сети Wi-Fi. Вы найдёте более качественный доступ (и более динамичный сектор информационных технологий) в Беларуси – вассальном государстве России.

За 16 лет правления Меркель не сделала ничего, чтобы заставить отрасли, которыми гордится Германия (химическая, фармацевтическая, выпуск двигателей внутреннего сгорания), адаптироваться к XXI веку. Сегодня это сказывается. Тем временем немецкая армия превратилась в постоянный объект насмешек в европейской прессе.

Если немцы предпочитают пользоваться факсами и избегать интернета – это их дело. Но, к сожалению, решения их правительства влияют на всю Европу. Моральные аргументы Меркель, предоставившей помощь и убежище беженцам в 2015 году, бесспорны. Но она, конечно, должна была понимать, что иммиграция в таких масштабах вызовет популистскую реакцию не только в Германии, но и во всей Европе. Меркель демонстративно отстаивала либерально-демократические ценности, но результатом её политики стала атака на эти ценности. В итоге либеральная демократия ослабла, а иммиграция сократилась.

Упорно настаивая на реализации проектов строительства газопроводов "Северный поток" и "Северный поток II", Меркель и другие лидеры Германии усилили опасного диктатора, вынашивающего ревизионистские планы в отношении Восточной Европы. Заблокировав на Бухарестском саммите 2008 года попытку НАТО предложить Украине и Грузии "План действий по подготовке к членству", Германия фактически открыла России путь к вторжению. Любой, кто хоть немного понимал внешнюю политику России, знал, что Кремль воспользуется возникшей неопределенностью.

В интервью "Spiegel" Меркель возлагает на других вину за этот бесконечный список провалов. По её словам, она не в одиночестве выступала против начала процесса вступления Украины и Грузии в НАТО; но разве это её оправдывает? Европейцы тогда ориентировались на Германию, и голос Меркель был важнее, чем голос остальных – и ей это прекрасно известно.

Меркель продолжает повторять сказки, что "Северный поток" был исключительно экономическим проектом, хотя это, конечно, не так. Защищая политику умиротворения России, она утверждает, что Польша и Украина совсем не возражали против транзита российского газа по своей территории, поскольку это приносило им прибыль. Но суть споров вокруг "Северного потока" как раз в том, что этот газопровод в обход Польши и Украины уменьшал их влияние на Москву. Меркель решила, что более дешевый газ важнее безопасности Польши или Украины. В итоге её подходы привели к энергетическому кризису и стали одной из причин новой сухопутной войны на европейском континенте. Результат: нет дешёвых энергоносителей и нет безопасности.

Принятое после катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году решение Меркель поэтапно закрыть атомные электростанции в Германии также усилило Россию, увеличив зависимость немецкой экономики от российских углеводородов. Подобное решение можно было бы оправдать, если бы мы жили в блаженном неведении по поводу истинного характера Владимира Путина. Однако после 2008 года – а особенно после 2014-го – уже не было никаких сомнений в том, кто он и что он намерен делать.

И Меркель об этом неоднократно предупреждали. Ещё в 2006 году Радек Сикорский, тогдашний министр обороны Польши, сравнивал проект "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа (секретное соглашение 1939 года между Гитлером и Сталиным о ненападении). Спустя пять лет он продолжал бить тревогу, предупреждая, что Польше и Европе надо больше бояться пассивности Германии, чем её силы.

Меркель игнорировала эти аргументы. Во время её длительного правления Германия пыталась обменять безопасность Восточной Европы на дешёвые энергоносители, отказалась от уже имевшегося источника возобновляемой энергии, подарила популистам националистического толка тему для предвыборных кампаний. Она уменьшила безопасность в Европе на фоне угроз – и внешних, и внутренних. Сегодня Германия погрузилась в правительственный кризис, по ней бьют глобальные проблемы, а Меркель продолжает убеждать себя, что сделала всё правильно.

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