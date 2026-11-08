ua en ru
Вс, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Анестезия и седация бесплатны: куда обращаться, если в больнице требуют деньги

11:57 08.11.2026 Вс
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Анестезия и седация бесплатны: куда обращаться, если в больнице требуют деньги Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Украинцы могут бесплатно получить анестезию или седацию во время операций, отдельных обследований и лечебных процедур. Такие услуги предусмотрены Программой медицинских гарантий, а их стоимость покрывается государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Безвозмездно воспользоваться такими услугами можно в медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Анестезия обеспечивает обезболивание во время медицинских вмешательств, а седация помогает снизить тревожность и дискомфорт пациента. Необходимость их применения и метод определяет врач, учитывая вид процедуры, состояние человека и медицинские показания.

Когда анестезию и седацию предоставляют бесплатно

Программа медицинских гарантий предусматривает анестезию, седацию или анестезиологическое сопровождение в следующих случаях:

  • хирургические вмешательства - операции в стационаре и стационаре одного дня, а также трансплантация органов;
  • диагностические и лечебные процедуры - колоноскопия, гастроскопия, гистероскопия, цистоскопия, бронхоскопия и отдельные инвазивные процедуры во время стационарного лечения;
  • лечение гематологических и онкогематологических заболеваний - в частности, костно-мозговые и люмбальные пункции, трепанобиопсии и биопсии лимфатических узлов;
  • помощь при остром инсульте и инфаркте миокарда - в частности, во время инвазивных вмешательств;
  • химиотерапия и радиологическое лечение - во время инвазивных диагностических и лечебных процедур, требующих анестезиологического обеспечения;
  • роды и лечение бесплодия - во время оперативных вмешательств, акушерских процедур и отдельных этапов применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности трансвагинальной аспирации фолликулов.

По медицинским показаниям при отдельных эндоскопических обследованиях также могут проводить забор биологического материала для гистологического или цитологического исследования, а в некоторых случаях - необходимые лечебные вмешательства.

В Минздраве уточняют, что в зависимости от пакета медицинских услуг в требованиях могут использоваться различные термины: местная или общая анестезия, седация, анестезиологическое обеспечение или сопровождение. Однако если услуга предусмотрена соответствующим пакетом Программы медицинских гарантий и предоставляется по медицинским показаниям, пациент не должен платить за нее отдельно или работу врача-анестезиолога.

Что делать, если в больнице требуют деньги

Если медучреждение требует оплату за анестезию, седацию или работу врача-анестезиолога, входящих в соответствующий пакет Программы медицинских гарантий, пациент может подать жалобу в НСЗУ.

Для этого нужно:

  • позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;
  • или заполнить электронную форму обращения на официальном сайте службы.

В жалобе необходимо указать название медицинского учреждения, обстоятельства оказания помощи и услугу, за которую требовали деньги.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в рамках программы медицинских гарантий украинцы могут бесплатно получить стационарное лечение без операции. Государство покрывает необходимые анализы, обследования, лекарства, круглосуточное наблюдение медиков, обезболивание, реабилитацию и питание в больнице. Если эти услуги требуют деньги, можно пожаловаться в НСЗУ по номеру 16-77.

Также мы писали, что пациенты могут вернуть средства, которые заплатили за медицинские услуги, которые должны были предоставляться бесплатно по Программе медицинских гарантий. В НСЗУ обрабатывают каждую жалобу, а по итогам обращений в 2025 году больницы вернули пациентам 630 тысяч гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство здравоохранения Украины
Новости
На ЗАЭС произошел уже 16 блекаут с начала года, станция работает на генераторах
На ЗАЭС произошел уже 16 блекаут с начала года, станция работает на генераторах
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так