Анестезия и седация бесплатны: куда обращаться, если в больнице требуют деньги
Украинцы могут бесплатно получить анестезию или седацию во время операций, отдельных обследований и лечебных процедур. Такие услуги предусмотрены Программой медицинских гарантий, а их стоимость покрывается государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Безвозмездно воспользоваться такими услугами можно в медучреждениях, у которых есть соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Анестезия обеспечивает обезболивание во время медицинских вмешательств, а седация помогает снизить тревожность и дискомфорт пациента. Необходимость их применения и метод определяет врач, учитывая вид процедуры, состояние человека и медицинские показания.
Когда анестезию и седацию предоставляют бесплатно
Программа медицинских гарантий предусматривает анестезию, седацию или анестезиологическое сопровождение в следующих случаях:
- хирургические вмешательства - операции в стационаре и стационаре одного дня, а также трансплантация органов;
- диагностические и лечебные процедуры - колоноскопия, гастроскопия, гистероскопия, цистоскопия, бронхоскопия и отдельные инвазивные процедуры во время стационарного лечения;
- лечение гематологических и онкогематологических заболеваний - в частности, костно-мозговые и люмбальные пункции, трепанобиопсии и биопсии лимфатических узлов;
- помощь при остром инсульте и инфаркте миокарда - в частности, во время инвазивных вмешательств;
- химиотерапия и радиологическое лечение - во время инвазивных диагностических и лечебных процедур, требующих анестезиологического обеспечения;
- роды и лечение бесплодия - во время оперативных вмешательств, акушерских процедур и отдельных этапов применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности трансвагинальной аспирации фолликулов.
По медицинским показаниям при отдельных эндоскопических обследованиях также могут проводить забор биологического материала для гистологического или цитологического исследования, а в некоторых случаях - необходимые лечебные вмешательства.
В Минздраве уточняют, что в зависимости от пакета медицинских услуг в требованиях могут использоваться различные термины: местная или общая анестезия, седация, анестезиологическое обеспечение или сопровождение. Однако если услуга предусмотрена соответствующим пакетом Программы медицинских гарантий и предоставляется по медицинским показаниям, пациент не должен платить за нее отдельно или работу врача-анестезиолога.
Что делать, если в больнице требуют деньги
Если медучреждение требует оплату за анестезию, седацию или работу врача-анестезиолога, входящих в соответствующий пакет Программы медицинских гарантий, пациент может подать жалобу в НСЗУ.
Для этого нужно:
- позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77;
- или заполнить электронную форму обращения на официальном сайте службы.
В жалобе необходимо указать название медицинского учреждения, обстоятельства оказания помощи и услугу, за которую требовали деньги.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в рамках программы медицинских гарантий украинцы могут бесплатно получить стационарное лечение без операции. Государство покрывает необходимые анализы, обследования, лекарства, круглосуточное наблюдение медиков, обезболивание, реабилитацию и питание в больнице. Если эти услуги требуют деньги, можно пожаловаться в НСЗУ по номеру 16-77.
Также мы писали, что пациенты могут вернуть средства, которые заплатили за медицинские услуги, которые должны были предоставляться бесплатно по Программе медицинских гарантий. В НСЗУ обрабатывают каждую жалобу, а по итогам обращений в 2025 году больницы вернули пациентам 630 тысяч гривен.