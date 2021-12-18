Android 12 для слабких смартфонів і метавсесвіт Boeing. Головне зі світу технологій

Apple може стати першою компанією вартістю в 3 трлн доларів

Цього тижня вартість акцій Apple піднялася на 1%, і капіталізація досягла 2,96 трлн доларів. Очікується, що найближчим часом вона проб'є позначку в 3 трлн.

Таким чином, вартість однієї компанії може перевищити ВВП таких країн, як Британія та Індії - по 2,9 трлн доларів. Apple залишила позаду американських технологічних гігантів Microsoft (2,6 трлн), Alphabet (1,9 трлн) і Amazon (1,7 трлн доларів).

Представлено Android 12 Go

Тим часом Google представив докладний опис Android 12 Go - мобільної операційної системи для смартфонів початкового рівня. Зокрема, в новій ОС збільшена швидкість запуску додатків, анімація стала більш плавною, очікується приріст автономності.

Фото: Google готує Android 12 для слабких смартфонів (blog.google)

В налаштуваннях Android 12 Go з'явився окремий пункт зі статистикою за запитами різних додатків на доступ до тих чи інших функцій смартфона. Користувачі також зможуть дізнатися про використання додатком камери або мікрофона, звернувши увагу на мініатюрний індикатор у верхньому правому куті екрану.

Перші комерційні пристрої під управлінням Android 12 Go з'являться на ринку в 2022 році.

Boeing побудує літак у метавсесвіті

Американський виробник літаків Boeing має намір побудувати перший авіалайнер в метавсесвіті. Перехід в цифрову екосистему планується через два роки.

Зокрема, планується об'єднати всі операції з розробки, виробництва та обслуговування літаків в єдиній цифровій екосистемі. У цій екосистемі працювати над літаками зможуть механіки, які знаходяться в різних точках світу, за допомогою окулярів доповненої реальності HoloLens, а збірка буде здійснюватися з використанням роботів, здатних комунікувати між собою

У центрі нового підходу до будівництва буде знаходитися "цифровий двійник" літака (його докладна віртуальна тривимірна копія). А всі дані про лайнер, включаючи інформацію про деталі і вимоги і тисячі сторінок сертифікаційної документації, зв'яже воєдино одна "цифрова нитка".

На Марсі знайшли великі поклади льоду

Група вчених Європейського космічного агентства і Роскосмосу виявила великі поклади льоду на Марсі. Дані були зібрані орбітальним апаратом Trace Gas Orbiter місії "ЕкзоМарс".

Повідомляється, що поклади льоду були виявлені у великій системі каньйонів Марса - Долині Марінер. Передбачається, що якщо весь знайдений водень присутній у вигляді водяного льоду, то це з'єднання може становити до 40% приповерхневого матеріалу в цьому районі.

Район з високим вмістом водню за розміром дорівнює території Нідерландів.

Літак на водні зможе пролетіти півсвіту без дозаправки

Вчені з Британського інституту аерокосмічних технологій в рамках проекту FlyZero розробили концепт літака на рідкому водні. Передбачається, що він не тільки скоротить викиди вуглецевого газу в атмосферу, але і зможе літати на такі ж великі дистанції, як і традиційні літаки.

Згідно з концептом, лайнер зможе без пересадок доставити 279 пасажирів з Лондона до Сан-Франциско або ж з'єднати будь-які два аеропорти землі максимум з однією зупинкою. Дальність польоту концептуальної моделі складе 9 723 кілометри.

Це менше, ніж у існуючого літака Dreamliner, здатного перевезти 242 пасажири на відстань 13 950 кілометрів. Але на стороні водневої моделі нульові викиди CO2.