ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Boeing має намір побудувати авіалайнер в метавсесвіті

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 15:45
Boeing має намір побудувати авіалайнер в метавсесвіті Фото: Boeing має намір побудувати авіалайнер в метавсесвіті (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Світовий виробник авіалайнерів Boeing заявив про наміри побудувати перший власний літак в метавсесвіті. Компанія розраховує перейти в цифрову екосистему через два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суть переходу компанії в метавсесвіті полягає в створенні і з'єднанні віртуальних тривимірних копій "цифрового двійника" літака і виробничої системи, здатної запускати симуляцію.

"Мова йде про посилення інженерної справи. Ми говоримо про зміну методів роботи всієї компанії", - заявив головний інженер Boeing Грег Хіслоп.

Він заявив, що понад 70% проблем з якістю в авіакомпанії пов'язані з дизайном, а нові інструменти будуть мати ключове значення. Зокрема, Boeing планує після створення вивести нову авіацію на ринок через 4-5 років.

Раніше головний виконавчий директор Airbus, головного конкурента Boeing, Гійом Форі обіцяв винайти нові виробничі системи і використовувати можливості даних для оптимізації промислової системи.

Прагнення обох авіагігантів символізують цифрову революцію. Багато компаній, включаючи Ford Motor і Meta Platforms хочуть перейти у віртуальний світ метавсесвіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт Mesh.

Читайте РБК-Україна в Google News
Boeing
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах