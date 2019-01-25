Андрій Шевченко причетний до бізнесу Абрамовича на Чукотці, - DW

Фото: Андрій Шевченко і Роман Абрамович (imago/buzzi)

Журналісти встановили, що компанія Шевченка залучає інвесторів до бізнеса Абрамовича

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко причетний до бізнесу російського олігарха Романа Абрамовича з видобутку золота на Чукотці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів DW.

Зокрема, в реєстрі компаній Великобританії зазначено, що Шевченко з грудня 2015 року є співвласником інвестиційної брокерської компанії MC Peat & Co. LLP. За даними DW, ця компанія залучає інвесторів до бізнеса холдингу Highland Gold Mining Limited, який належ Абрамовичу. Компанії цього холдингу добувають золото і срібло на Чукотці.

Також зазначає DW, що компанія Шевченка є брокером акцій Highland Gold Mining, які котируються на Лондонській біржі. Зазначається, що за останні роки акції подорожчали в півтора рази, а капіталізація холдингу перевищила 600 млн доларів.

Також повідомляється, що Шевченко не відповів на запитання DW про роль в компанії MC Peat. Журналісти вважають, що його поява в брокерському бізнесі може бути пов'язана з дружбою з Абрамовичем з часів, коли Шевченко виступав за "Челсі".

DW також підкреслює, що партнером MC Peat є Євген Швідлер, який також контролює спільний з Абрамовичем холдинг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей затвердила список з шести російських олігархів, щодо яких будуть здійснені перевірки. До цього списку увійшов Роман Абрамович.

Влітку стало відомо, що у Британії у справі про "недоведе багатство" фігурують до 140 іноземців.