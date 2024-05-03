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Анчелотти придумал хитрый план использования Лунина и конкурентов

Мадрид, Пятница 03 мая 2024 11:51
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Анчелотти придумал хитрый план использования Лунина и конкурентов Фото: Андрей Лунин пока останется основным вратарем (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Карло Анчелотти решил использовать трех голкиперов в ближайших поединках команды. Украинец Андрей Лунин получил ожидаемый приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Итальянский специалист решил предоставить игровую практику всем вратарям. Такой шаг связан с восстановлением ранее основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.

Бельгиец вернется в рамку "Реала" на поединок 34-го тура испанской Ла Лиги против "Кадиса". Куртуа проведет тайм против аутсайдера. Остальные 45 минут в противостоянии с андалусийцами сыграет Кепа Аррисабалага.

Лунин выйдет в основе мадридцев на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Украинец был основным в первой встрече команд, закончившейся вничью (2:2). Однако в случае выхода "Реала" в финал место в воротах отойдет Куртуа.

Андрей Лунин в составе "Реала"

В ряды "сливочных" перешел в летнее трансферное окно-2018. Переход из луганской "Зари" стоил мадридцам ориентировочно 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился. Впрочем, в ноябре выиграл конкуренцию за место в старте.

В общей сложности провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее "Боруссия" Д сенсационно обыграла ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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