Ризнык ярким выступлением против ПСВ обновил рекорд Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык до последнего пытался держать донецкий "Шахтер" с положительным результатом против нидерландского ПСВ в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов. Он обновил показательное голкиперское достижение турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofascore Football .

"Горняки" отдали инициативу хозяевам с первых минут. Подопечные Марино Пушича искали шансы в контратаках и забили дважды до перерыва усилиями Сикана и Зубкова.

Ризнык в этой ситуации вертелся, как белка в колесе. Вратарь выполнил 15 сэйвов, в том числе парировал 11 ударов из пределов штрафной. Он отвернул 1.75 голов, но под занавес встречи пропустил трижды – дважды забил Тильман, а победный мяч оформил Пепи.

Ризнык побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сэйвов. Он опередил знаменитого уругвайца Фернандо Муслера и израильтянина Омри Глазера. Первый в составе стамбульского "Галатасарая" парировал 12 ударов за матч, а второй выполнил 13 сэйвов в противостоянии с "Манчестер Сити" в прошлом году.

Вратарь ПСВ Вальтер Бенитес за весь поединок против "Шахтера" парировал всего один удар. В общей сложности Ризнык оформил 28 сэйвов в пяти турах основного раунда турнира. Он делит 2-е место по этому показателю с Домиником Такачем из братиславского "Слована".