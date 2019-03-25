Аналітики спрогнозували курс долара перед виборами

Наприкінці березня очікується помірне зниження курсу долара. на готівковому ринку і його стабілізація на міжбанку поблизу поточних рівнів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,9 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 26,8/27,0 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, минулого тижня короткий виток зростання долара знову змінився його зниженням і краще всього це помітно по ситуації на міжбанківському валютному ринку.

За минулий тиждень долар змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку по-різному, нагадав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,72 грн до 27,26 грн (+2,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,02/27,06 до 26,88/26,91 (-0,5%/-0,6%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,83/27,16 до 26,88/27,15 (+0,2%/-0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,2% до 1,0% за рахунок різноспрямованого руху курсів покупки і продажу, додав аналітик Альпарі.

Нагадаємо, що в Національному банку заявили, що ситуація з зростанням курсу долара у середині березня не була викликана якимось окремим фактором, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом ряду факторів. У той же час у НБУ повідомили, що за тиждень 11-15 березня центробанк продав близько 100 млн доларів.

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що в глобальному масштабі у 2019 році буде спостерігатися зниження курсу долара.