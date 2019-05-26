Аналітики спрогнозували курс долара наприкінці травня

Протягом наступного тижня очікується збереження курсу долара поблизу поточних рівнів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,3-26,4 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,2/26,5 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку долар по відношенню до гривні змінився різноспрямовано і зовсім незначно.

"Настільки незначні різноспрямовані коливання курсу свідчать про його стабілізацію поблизу поточних рівнів і говорять про сформованому рівновагу на валютному ринку. Перші політичні та кадрові рішення нового президента, який вступив на посаду, незважаючи на суперечки навколо них, не мали негативного впливу на ринок", - зазначив аналітик.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, практично не змінився і залишився поблизу 26,34 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,34/26,37 до 26,32/26,36 (-0,1%/-0,04%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,22/26,46 до 26,23/26,50 (+0,03%/+0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що на валютному ринку України відсутня істотна реакція на рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів.

Відзначимо, 24 травня торги по долара на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3000 - 26,3400 грн/долар, євро 29,4454 - 29,4876 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.