Аналитики рассказали маршруты поставок оружия России из КНДР

CSIS изучил спутниковые снимки, сделанные с августа 2023 года, о продолжающейся переброске большого количества боеприпасов между Северной Кореей и Россией.

По словам аналитиков, движение судов продолжается между Наджином в Северной Корее и портом Дунай и Восточный в России. Сообщается, что в ходе этих рейсов было перевезено более 2,5 млн артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

"С августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 различных визитов в Наджин для погрузки боеприпасов из Северной Кореи, которые доставлялись в Россию. Кроме того, по меньшей мере 19 “темных судов” - судов с отключенными системами АИС во избежание обнаружения извне - посетили порт Восточный в России как для разгрузки, так и для погрузки контейнеров из порта", - сообщили аналитики.

Доставка оружия

По словам CSIS, активно расширяется инфраструктура Тихорецкого склада боеприпасов, Моздокского склада боеприпасов и аэродрома Егорлыкская (Ростовская область), который был преобразован в склад боеприпасов для хранения боеприпасов ближе к линии фронта.

Северокорейский порт Наджин использовался для доставки боеприпасов в Россию. С конца августа 2023 года по начало февраля 2024 года, аналитики 49 раз заметили движение судна для перевозки в Россию и обратно. Проставки осуществлялись в порт Дунай (Приморский край).

С середины октября 2023 по начало февраля 2024 года минимум 19 суден, с отключенными системами обнаружения, посещали порт Восточный и разгружали контейнеры.

Транспортировка и хранение боеприпасов в РФ

Северокорейские боеприпасы, после поставок в Россию, перемещаются на запад, вероятнее всего, по железной дороге, и распределяются по крайней мере в трех разных местах: Тихорецк, Моздок и Егорлыкская.

Сотрудничество России и КНДР

Ранее мы писали, что Северная Корея отправила России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии.

К слову, КНДР ускорила поставки снарядов России, запустив военные заводы на полную мощность.