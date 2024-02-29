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Аналитики рассказали маршруты поставок оружия России из КНДР

Фото: российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Владислав Прийменко

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил маршруты поставок оружия КНДР в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Beyond Parallel.

CSIS изучил спутниковые снимки, сделанные с августа 2023 года, о продолжающейся переброске большого количества боеприпасов между Северной Кореей и Россией.

По словам аналитиков, движение судов продолжается между Наджином в Северной Корее и портом Дунай и Восточный в России. Сообщается, что в ходе этих рейсов было перевезено более 2,5 млн артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

"С августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 различных визитов в Наджин для погрузки боеприпасов из Северной Кореи, которые доставлялись в Россию. Кроме того, по меньшей мере 19 “темных судов” - судов с отключенными системами АИС во избежание обнаружения извне - посетили порт Восточный в России как для разгрузки, так и для погрузки контейнеров из порта", - сообщили аналитики.

Доставка оружия

По словам CSIS, активно расширяется инфраструктура Тихорецкого склада боеприпасов, Моздокского склада боеприпасов и аэродрома Егорлыкская (Ростовская область), который был преобразован в склад боеприпасов для хранения боеприпасов ближе к линии фронта.

Северокорейский порт Наджин использовался для доставки боеприпасов в Россию. С конца августа 2023 года по начало февраля 2024 года, аналитики 49 раз заметили движение судна для перевозки в Россию и обратно. Проставки осуществлялись в порт Дунай (Приморский край). 

С середины октября 2023 по начало февраля 2024 года минимум 19 суден, с отключенными системами обнаружения, посещали порт Восточный и разгружали контейнеры. 

Транспортировка и хранение боеприпасов в РФ

Северокорейские боеприпасы, после поставок в Россию, перемещаются на запад, вероятнее всего, по железной дороге, и распределяются по крайней мере в трех разных местах: Тихорецк, Моздок и Егорлыкская. 

Сотрудничество России и КНДР

Ранее мы писали, что Северная Корея отправила России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии.

К слову, КНДР ускорила поставки снарядов России, запустив военные заводы на полную мощность.

 

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