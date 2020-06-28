Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Тенденція на ринку збережеться.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,760 до 26,70 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,72/26,74 до 26,70/26,72 (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,63/26,83 до 26,60/26,80 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.

Зазначимо, заступник глави НБУ України Олег Чурій, заявив, що плаваюче курсоутворення є головним запобіжником накопичення економічних проблем.

За його словами, НБУ тільки згладжує коливання, купуючи або продаючи валюту для збалансування попиту-пропозиції.