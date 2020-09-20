Аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28,50 гривень

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар подолає рівень у 28,50 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, минулого тижня курс долара продовжив своє зростання по відношенню до гривні у всіх сегментах валютного ринку, додавши в середньому на 1%. Зокрема, на міжбанку курс виріс до 28,18.

"Після подолання позначки у 28,00 гривень за долар у багатьох почали рости девальваційні очікування. Внаслідок цього багато учасників притримують валюту, чекаючи подальшого зростання курсу долара. При таких настроях на ринку формується локальний дефіцит валюти, що і штовхає курс далі вгору", - підкреслив він.

При цьому, незважаючи на зростання резервів і збереження кредитних рейтингів України, учасники ринку не особливо вірять в поліпшення поточної ситуації. Негативу додає зростання захворюваності коронавірусом і політична турбулентність, яка не покращує переговорну позицію з МВФ та ЄС щодо нових траншів, додав Пархоменко.

"За рахунок цього гривня продовжить своє зниження і на готівковому ринку гривня до кінця наступного тижня прийде до позначки 28,45 гривень за долар. Міжбанк протягом тижня вийде на рівні 28,50 гривень за долар", - прогнозує аналітик Альпарі.

Нагадаємо, Національний банк України відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні вперше з кінця липня. НБУ протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з кінця березня 2020 року. Вище курс в цьому році був лише 30 березня (28,18 гривень за долар), коли долар різко зріс в умовах гострої фази коронакризи.