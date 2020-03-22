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Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Новини » Економіка   

Тренд на валютному ринку не зміниться

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн", - повідомив він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 4,6-7,5%.

Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,86 грн до 27,80 грн (+7,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 2,4% до 3,3% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

При цьому понеділка по четвер долар сильно і стійко дорожчав. Але вже в п'ятницю, завдяки інтервенціям НБУ, долар відкотив назад, повністю відігравши зростання за четвер, розповів аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що у ситуації розгортання світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України. За його словами, НБУ активно приймає участь на валютному ринку, намагаючись згладжувати коливання. Однак Чурій вважає, що зростання курсу долара "перш за все, викликане психологічним тиском".

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