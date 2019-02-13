Аналітики прогнозують розворот тренду на валютному ринку

Після місячного зниження очікується зростання курсу долара

После консолидации на валютном рынке, которая наблюдалась в последнюю неделю, ожидается незначительный, но все-таки рост курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн", - отметил он.

Как напомнил аналитик, на минувшей неделе, с прошлой среды, тенденция на валютном рынке изменилась, запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще снижался, а на других сегментах валютного рынке он незначительно вырос на 0,2-0,4%.

"После наблюдавшегося месяц перевеса продавцов, факторы, обеспечивающие чистую продажу валюты сошли на нет. Вначале это коснулось спроса нерезидентов на ОВГЗ, затем и активно продажи валюты экспортерами. В то же время, снижение валюты сменилось ее весьма умеренным ростом. Можно говорить о балансе на межбанке, консолидации курса чуть выше 27 грн", - подчеркнул он.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,22 грн до 27,01 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,980/27,0,15 до 27,100/27,130 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,87/27,19 до 26,98/27,24 (+0,4%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей, что свидетельствует о стабилизации ситуации на наличном рынке.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал пять причин падения курса доллара в начале 2019 года. Однако, по его мнению, все факторы укрепления гривны имеют краткосрочный характер, тенденция может измениться во второй половине года.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики считают, что курс гривны к доллару в феврале укрепился, в том числе, из-за притока валюты нерезидентов, которые скупают украинские гособлигации.