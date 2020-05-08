Аналітики прогнозують курс долара вище 30 гривень без траншу МВФ

У разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підніметься вище позначки в 30 гривень за долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив експерт, для отримання траншу необхідно провести реформи і підписати програму з МВФ.

За його словами, зараз уряд намагається маневрувати, а Мінфін всіма способами намагається переконати ринок в тому, що є успіх у переговорах і транш буде.

"Даючи ринку надію і вселяючи віру в майбутнє співробітництво з МВФ, Мінфін може легше займати на зовнішньому і внутрішньому ринку, не маючи потреби в грошах МВФ. Ця історія дуже добре працювала раніше, коли після зміни влади президент Володимир Зеленський декларував роботу з МВФ, але по факту від розмов за рік до дій ми так і не перейшли", - нагадав аналітик.

Він вважає, що однозначно сказати ринку, що ми не працюємо з МВФ - це означає закрити доступ до боргового ринку, створити проблеми бюджету і посіяти паніку на ринку.

"У зв'язку з цим так довго тягнуться переговори з МВФ. Складається відчуття, що їх використовують як фактор стабілізації, а не дієвий механізм отримання грошей", - додав експерт.

За його словами, в такому положенні Україна може протягнути до осені.

"В цей період нас чекають великі виплати за боргами. Розібратися з ними ми можемо за рахунок нового кредиту від МВФ, зайнявши гроші на ринку або урізавши витрати бюджету. Можливості для позик на ринку будуть відкриватися ближче до кінця літа. Швидше за все, покрити дефіцит за рахунок зовнішніх ринків у такий короткий термін не вийде. Через це треба буде позичати гроші в МВФ у подальшому. Якщо ситуація на ринках буде позитивною, співпраця з МВФ буде обмежена", - констатував аналітик Альпарі.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

У той же час у Мінфіні заявив, що переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають, а питання про модальності програми (EFF або Stand-by) ще дискутується. Крім того, в Мінфіні відзначили, що обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться.