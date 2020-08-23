Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,41 до 27,48 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,31/27,34 до 27,43/27,46 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,27/27,51 до 27,29/27,55 (+0,1%/+0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже у два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара до кінця 2020 року буде коливатися в районі 27-28 грн/долар і вище 29 гривень курс не підніметься.