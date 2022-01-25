Аналітики закликали депутатів не підтримувати проект про "економічний паспорт"

"Згідно з пакетом законопроектів, поданих президентом, Фонд пропонується створити за рахунок надходжень від ренти на видобуток корисних копалин. Проте, попри зовнішню політичну та соціальну привабливість, ця пропозиція несе цілу низку цілком реальних економічних загроз", - попереджають аналітики.

Левова частина ренти на користування надрами йде на фінансування суспільно важливих видатків: освіти, охорони здоров’я, допомоги малозабезпеченим родинам, а також видатків Пенсійного фонду України. І перенаправити її на інші цілі означає зменшити фінансовий ресурс, доступний для покриття цих потреб, підкреслюють економісти.

"Причому мова йде про зменшення ресурсів для фінансування соціальних потреб сьогодні - з тим, щоб віддати ці кошти молоді через 18 років. Не враховуючи, яким буде наш добробут через 18 років на момент відповідних виплат", - наголошується у зверненні.

За попередніми оцінками експертів, бюджетні витрати у формі внесків у Фонд можуть у 2030 році скласти близько 1% ВВП на рік. Це приблизно третина бюджетного дефіциту, який вважається безпечним (близько 3% ВВП), приблизно одна десята витрат Пенсійного фонду, або третина витрат на оборону сьогодні.

"Другий шлях - збільшити бюджетний дефіцит: проекти законів не передбачають інвестування накопичених грошей у жодні інвестиційні інструменти, окрім облігацій внутрішньої державної позики. Тобто Фонд, по суті, одразу повертатиме кошти до бюджету", - пояснюють аналітики.

Це, у свою чергу, означає збільшення державного боргу країни, обслуговування якого лягатиме на плечі кожного наступного уряду, причому обсяг цих зобов’язань постійно зростатиме. Фактично закон просто зобов’яже майбутні уряди та майбутніх платників податків виплачувати з бюджету допомогу молоді. А поки цей час не настане - керуючі фондом отримуватимуть комісійні виплати.

"Рішення про створення фонду - це щорічне нарощування боргу зараз задля отримання політичних дивідендів (популізму) сьогодні. Такі ідеї зручні тим, що електоральні бонуси від них можна отримати вже зараз, а реалізовувати їх доведеться наступникам у владі з усіма відповідними політичними та економічним наслідками", - резюмують економісти.