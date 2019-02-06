Аналітики пояснили різке падіння курсу долара

Найближчим часом курс може впасти до рівня 26,4 грн/долар

Стремительному укреплению гривны способствует высокий спрос нерезидентов на государственные облигации, номинированные в гривне, и стабильные поступления валюты от экспортеров. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Кроме того, все участники валютного рынка, от населения до предприятий, привыкают к свободному плаванию курса гривны, меньше проявляется "эффект толпы" в периоды ее краткосрочного снижения. В результате, ставшая уже привычной за предыдущие годы ярко выраженная сезонность, в частности, снижение гривны в начале года, на наших глазах исчезает", - сообщил он.

Как отметил аналитик, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,77 грн до 27,22 грн (-2,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,725/27,755 до 26,940/26,970 (-2,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,55/27,79 до 26,85/27,18 (-2,5%/-2,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей. Расширение спреда - типичное явление в периоды стремительного изменения курсов, оно проявляется в периоды как быстрого роста курса доллара, так и во время его сильного падения.

"На ближайшей неделе мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн. В результате этих движений курс доллара вернулся к значениям начала августа прошлого года", - отметил аналитик Альпари.

Как сообщало РБК-Украина, курс на открытии межбанковского валютного рынка 6 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 15 копеек до 27,00 грн/доллар, курс в покупке до 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 30,75 гривен за евро.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.