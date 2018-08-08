Довідковий курс долара опустився до 26,95 гривень за долар

Національний банк знизив довідковий курс долара на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 8 серпня знизилося до 26,95 гривень за долар. Відповідні дані розміщені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9557 гривень за долар. Це на 7 копійок нижче довідкового курсу, встановленого 7 серпня (27,0253 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 13 копійок - до 27,19 гривень за долар. У той же час готівковий курс євро на продажу знизився на 4 копійки - до 31,69 гривень за долар.

Зазначимо, на відкритті міжбанківського ринку курс долара на продажу опустився нижче 27 гривень/долар. Зокрема, торги по долару почалися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 31,2961 - 31,3283 грн/євро, російський рубль 0,4238 - 0,4246 грн/рубль.

Національний банк України на 8 серпня 2018 року посилив курс гривні по відношенню до американського долара до 27,02 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2702,1054 гривні за 100 доларів (-29,0672);

3134, 9827 гривні за 100 євро (+3,1677).