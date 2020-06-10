Аналітики очікують подальше укріплення курсу гривні

Курс гривні цього тижня може перетнути рівень 26,5 грн/долар та продовжити рух у бік 26 грн/долар. Така ситуація можлива за умови збереження високого рівня пропозиції валюти.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик групи ICU Тарас Котович.

Курс може зміцнитися, незважаючи на спроби Нацбанку стримати укріплення гривні через викуп валюти на ринку, як це відбувалось минулого тижня, додав він.

"Пропозиція валюти на ринку зростала та змушувала НБУ викуповувати надлишкові обсяги, стримуючи укріплення курсу гривні. Та попри викуп гривня посилювалася до нижньої межі очікуваного нами коридору. Цього тижня ми очікуємо, що курс гривні продовжить посилення та може перетнути рівень 26,5 грн/долар", - спрогнозував аналітик.

Як зазначив Котович, упродовж минулого тижня НБУ викупив рекордний для нинішнього року обсяг - 410,7 млн доларів. З цієї суми більше половини Нацбанк придбав у п'ятницю.

"Загалом гривня закінчила минулий тиждень на рівні 26,56 грн/долар, що на 1,1% міцніше за попередній тиждень", - зазначив Котович.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 1-5 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 410,7 млн доларів.

У результаті вперше з березня спостерігається позитивне сальдо валютних операцій НБУ на міжбанку. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становила 347,5 млн доларів.