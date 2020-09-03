Аналітики назвали умови для падіння курсу гривні восени

Зараз приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Про це свідчить прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Украина.

Експерти вважають, що у світлі наближення місцевих виборів в Україні влада навряд чи зацікавлена в потрясіннях економічного характеру, як, скажімо, різкий стрибок курсу гривні та подальше зростання цін.

Згідно з прогнозами, під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх ринкових факторів українська валюта до кінця року буде поступово здавати позиції, але залишиться в межах курсу 27-30 гривень/долар.

Однак для посилення девальваційного тиску є ряд факторів, які слід брати до уваги. Зокрема, це традиційно високі фіскальні виплати наприкінці року. Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук зазначив, що в цьому році вони можуть побити всі рекорди, враховуючи план по дефіциту бюджету майже 300 млрд гривень.

Крім того, тиск на курс восени можуть надавати нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих ОВДП з подальшою конвертацією у валюту. З початку 2020 року їх частка в загальному обсязі внутрішніх держпаперів зменшилась з 110 до 87 млрд гривень, нагадав Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Повільний прогрес у проходженні першого перегляду програми з МВФ і отримання наступного траншу також не буде сприяти поліпшенню настроїв іноземних інвесторів, вважає Сергій Ніколайчук з ICU.

Курс, на думку аналітика інвесткомпанії Concorde Capital Євгенії Ахтирко, може виявитися вище урядового прогнозу, якщо валютний ринок буде піддаватися негативному потоку новин. Наприклад, як це було у зв'язку з панікою на світових ринках з приводу пандемії навесні або влітку у зв'язку з відставкою голови Нацбанку, а також кількох необережних заяв уряду, що стосуються економічної політики.

Експерти також радять не виключати ризики можливого загострення зовнішніх проблем глобального масштабу. Одна з них - торгові війни, посилені падінням економік через карантин та пандемію. Найбільше це стосується взаємин Китаю і США.

"Зараз існує вичікувальна позиція обох сторін на тлі запланованих на листопад виборів президента США. Якщо знову перемога дістанеться Трампу, то конфронтація між США і Китаєм може посилитися, що негативно позначиться на всій світовій торгівлі", - вважає голова аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки поліпшило очікування за курсом долара до гривні. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.