Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні

Курс гривні до долара на цьому тижні зміцнився до максимуму за останній рік - нижче 26,9 гривень за долар. Фінансові аналітики, вказують на ряд причин, що вплинули на посилення позицій української валюти.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа".
Ключовим фактором для зміцнення гривні зараз є продаж аграріями валюти від експорту зерна, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Світові ціни, за його словами, залишаються досить високими, щоб встигнути продати частину врожаю.
Тоді як в "ОТП Банку" важливим драйвером останнього зміцнення гривні називають підвищення облікової ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильної гривні також підтримали рішення Нацбанку про зменшення викупу валюти з 20 до 5 мільйонів доларів з 1 серпня і заяви регулятора про боротьбу із швидко зростаючою інфляцією, впевнені аналітики банку.
"На тлі цих новин, вже в п'ятницю (23 липня) курс наблизився до позначки 27 гривень/долар, і тільки стараннями НБУ, який викупив з ринку близько 30 мільйонів доларів, курс не впав до ще нижчого рівня", - погоджується директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.
Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко липневе зміцнення гривні називає продовженням помірної ревальвації, яка відбувається з початку року. "На початку липня цей тренд призупинився. Швидше за все, на настрої на ринку вплинули новини про кадрові зміни в НБУ. Однак з часом негативні очікування ослабли, і на ринку взяли гору "фундаментальні" фактори попиту і пропозиції", - говорить вона.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.