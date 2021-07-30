Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа

На кінець липня курс гривні до долара оновив свій найкращий річний показник, впевнено закріпившись на позначці нижче 27 гривень/долар. Що вплинуло на посилення позицій української валюти, як довго триватиме цей тренд і яким буде курс долара у серпні – нижче докладніше у матеріалі РБК-Україна.

Курс гривні до долара цього тижня досяг свого максимуму за останній рік, переступивши нижче 26,9 гривень/долар. Перші три тижні липня котирування перебували у "вузькому коридорі" – 27,2-27,3, але у четвер минулого тижня стався різкий розворот у бік зміцнення гривні, розповів директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.

Гривня зміцнюється: аграрії та НБУ

Казначеї банків і фінансові аналітики, опитані РБК-Україна, вказують на ряд причин, що вплинули в останні тижні на посилення позицій української валюти. Ключовим фактором для зміцнення гривні зараз є продаж аграріями валюти від експорту зерна, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Світові ціни, за його словами, залишаються досить високими, щоб встигнути продати частину врожаю.

Тоді як в "ОТП Банку" важливим драйвером останнього зміцнення гривні називають підвищення облікової ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильної гривні також підтримали рішення Нацбанку про зменшення викупу валюти з 20 до 5 мільйонів доларів з 1 серпня і заяви регулятора про боротьбу із швидко зростаючою інфляцією, впевнені аналітики банку.

"На тлі цих новин, вже у п'ятницю (23 липня) курс наблизився до позначки 27 гривень/долар, і тільки стараннями НБУ, який викупив з ринку близько 30 мільйонів доларів, курс не впав до ще нижчого рівня", – погоджується Ярослав Кабін з "Ідея Банку".

Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко липневе зміцнення гривні називає продовженням помірної ревальвації, яка відбувається з початку року. "На початку липня цей тренд призупинився. Швидше за все, на настрої на ринку вплинули новини про кадрові зміни в НБУ. Однак з часом негативні очікування ослабли, і на ринку взяли гору "фундаментальні" фактори попиту і пропозиції", – каже вона.

Активними покупцями валюти у липні були нафтотрейдери, розповіли у банках. Саме цей сегмент бізнесу створював активний попит, не даючи гривні ще більше зміцнюватися. Але найближчим часом немає передумов для зростання курсу долара, вважає Ярослав Кабін.

"На ринку ми бачимо скорочення попиту на валюту з боку великих імпортерів, хороший урожай також позитивно впливає на зростання експортної виручки, розміщення єврооблігацій Мінфіном, зростання облікової ставки НБУ, наближення періоду оплати квартальних податків. Всі ці фактори сприяють зміцненню гривні", - розмірковує експерт.

І хоча імпорт відновлюється, це відбувається не настільки стрімко, щоб на ринку відчувався дефіцит валюти, додала Євгенія Ахтирко. Тим більше, підтвердила експерт, виручка експортерів знаходиться на максимумі за період з 2014 року, що створює постійний приплив валюти на ринок.

"У липні нерезиденти практично призупинили свою діяльність на ринку гривневих ОВДП, що позбавило валютний ринок додаткового підживлення з боку пропозиції. Однак, як бачимо, це не завадило відновленню ревальваційного тренду", – звернула увагу експерт ІК Concorde Capital.

Нерезиденти дійсно поводяться пасивно, не викликаючи паніки та зростання, але повільно зменшуючи свій портфель держоблігацій після великих погашень ОВДП минулого тижня, уточнили виданню в "ОТП Банку". Відсутність нових вливань від нерезидентів, як вважають аналітики, може бути пов'язана з ситуацією навколо переговорів влади з МВФ і виконанням реформ.

Глобальні інвестори на міжнародних ринках очікують дій ФРС США щодо перегляду ставки. Якщо її підвищать, держборг США стане більш дорогими, тим самим мотивуючи інвесторів збільшити його покупку. Це означає, що інтерес інвесторів до більш ризикових інструментів (як українські ОВДП) буде знижуватися.

"У разі підвищення дохідності за американськими "трежерями" (облігації Держказначейства США, - ред.) очікуємо вихід нерезидентів і тиск на гривню, але поки ймовірність цього низька", – кажуть аналітики.

Прогноз на серпень: долар проти гривні

Валютний ринок зараз очікує відшкодування бізнесу ПДВ, після якого можливий невеликий "відскок" курсу, кажуть в "ОТП Банку". Бізнес, отримуючи повернення податку, якийсь час не потребує гривні для поточних витрат, а тому не поспішає продавати інвалюту або робить це у менших обсягах. Але після початку виплати місячних дивідендів у серпні у перші дні місяця ринок знову піде на зміцнення напередодні сплати квартальних податків, прогнозують аналітики банку.

В "ОТП Банку" не виключають, що валютний ринок у серпні може "протестувати" зону курсу у межах 26,5-26,6 гривень/долар. Тоді як в ІК Concorde Capital очікують, що до кінця серпня курс буде у діапазоні 27-27,2 гривень/долар. В "Ідея Банк" у свою чергу вважають, що курс наступного місяця закріпиться у коридорі 26,8-27,2 гривень/долар. І тільки у вересні, за словами Кабіна, коли зросте ділова активність, можливе збільшення котирувань до позначки 27-27,5 гривень/долар.

Більш песимістичний сценарій для гривні можливий, наприклад, у разі нових обмежувальних заходів при повторному локдауні та зростанні котирувань у світі на енергоносії. "Але поки протягом усього літа ми бачимо, що пропозиція валюти перевищує попит і тільки завдяки зусиллям НБУ курс знаходиться у дуже вузькому коридорі протягом тривалого проміжку часу", – уточнив Кабін.

Попит на валюту з боку населення, за його словами, також знаходиться на досить низькому рівні. "І ми бачимо, що готівковий ринок повністю орієнтується на міжбанк, розрив між готівковим і безготівковим ринком становить не більше 10 копійок", – додав він.

У серпні, швидше за все, посилиться вплив психологічних факторів на валютний ринок, вважає Євгенія Ахтирко. Деякі учасники, за її словами, в очікуванні зростання курсу у другому півріччі при наявності вільної гривні можуть почати купувати валюту про запас.

"Залишається відкритим питання отримання фінансування від МВФ. Можливі кадрові перестановки в НБУ та уряді. Ці фактори можуть вплинути на настрої на ринку, посилити девальваційні очікування, у результаті чого відновиться девальваційний тренд", – допускає вона.

Разом з тим, що стосується фундаментальних факторів, тут глобальних змін поки не очікується, принаймні, у серпні, коли ділова активність традиційно низька. "Тому можливі посилення волатильності або зміна трендів на ринку будуть визначатися переважно психологічними факторами", – впевнена Ахтирко.

Збільшити підтримку гривні можуть нерезиденти, якщо Мінфін зважиться підвищити ставки за гривневими ОВДП, допускає Тарас Котович з ICU. Але іноземні інвестори, швидше за все, чекатимуть, коли Україна розрахується за зовнішнім боргом у вересні. Якщо нерезиденти й будуть купувати нові ОВДП у серпні, то не дуже активно, вважає аналітик.

"Тим не менш, це (продаж валюти нерезидентами для купівлі ОВДП, - ред.) сприятиме зміцненню гривні до 26,5 гривень/долар протягом серпня, якщо навіть активізація нерезидентів співпаде з квартальними податковими платежами у другій декаді місяця", – зазначив він.

Котович вважає, що протягом серпня курс коливатиметься у межах 26,5-27 гривень/долар, завершивши місяць на рівні близько 27 гривень/долар. Попри те, що пропозиція валюти залишатиметься великою, НБУ викуповуватиме надлишки та не допустить швидкого зміцнення, прогнозує експерт.