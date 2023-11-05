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Эусперты ISW проанализировали статью Залужного о позиционной войне в Украине

Вашингтон, Воскресенье 05 ноября 2023 06:29
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Эусперты ISW проанализировали статью Залужного о позиционной войне в Украине Фото: генерал ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Институт изучения войны (ISW) проанализировал статью Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционной войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что статья Залужного "Современная позиционная война и как ее выиграть" более четко раскрывает его идеи о том, как Украина может преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для The Economist.

В отчете говорится, что статья Залужного, скорее, объясняет, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

Залужный рассмотрел возможности Украины перед лицом вызовов со стороны России, включая:

  • значительные потери российской авиации;
  • использование Украиной западного ракетного и артиллерийского вооружения;
  • неспособность России воспользоваться своими человеческими мобилизационными ресурсами из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Залужный пришел к выводу, что позиционная война выгодна России, поскольку она позволяет затянуть войну и получить преимущества в определенных сферах.

Генерал заявил, что Украина или Россия могут вернуться к быстрой маневренной войне, если позволят обстоятельства. Для Украины это потребует дополнительных военных ресурсов от Запада.

Аналитики считают, что в колонке Залужного речь шла о том, как выйти из позиционной войны, а не о том, что война зашла в тупик.

Статья Валерия Залужного

Напомним, что издание The Economist выпустило статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В ней отмечается, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

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