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Аналітики ISW підтвердили факт мілітаризації ЗАЕС російськими військами

Фото: Аналітики ISW підтвердили факт мілітаризації ЗАЕС російськими військами (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗМІ оприлюднили відео, на якому видно, як російські військові використовують реактивні системи залпового вогню на території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"На відео з геолокацією, зробленому 2-3 вересня, видно, як російські війська стріляють з РСЗВ із позицій на території ЗАЕС у радіусі 1 км від ядерного реактора", - інформують аналітики.

В ISW наголошують, що відповідні кадри підтверджують попередню оцінку про те, що РФ мілітаризувала атомну електростанцію.

В Інституті вивчення війни також нагадали, що 3 вересня МАГАТЕ оголосило про відключення ЗАЕС від енергомережі вдруге за історію її експлуатації (перший випадок стався 25 серпня).

Аналітики припустили, що, ймовірно, це сталося через триваючі атаки Росії та інші військові дії на Запорізькій атомній електростанції, а також навколо неї.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.

Проте, Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

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Запорожская АЭСВійна Росії проти України