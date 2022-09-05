Аналітики ISW підтвердили факт мілітаризації ЗАЕС російськими військами

"На відео з геолокацією, зробленому 2-3 вересня, видно, як російські війська стріляють з РСЗВ із позицій на території ЗАЕС у радіусі 1 км від ядерного реактора", - інформують аналітики.

В ISW наголошують, що відповідні кадри підтверджують попередню оцінку про те, що РФ мілітаризувала атомну електростанцію.

В Інституті вивчення війни також нагадали, що 3 вересня МАГАТЕ оголосило про відключення ЗАЕС від енергомережі вдруге за історію її експлуатації (перший випадок стався 25 серпня).

Аналітики припустили, що, ймовірно, це сталося через триваючі атаки Росії та інші військові дії на Запорізькій атомній електростанції, а також навколо неї.