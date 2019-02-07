Аналітики дали прогноз впливу закону про валюту на курс гривні

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні буде стабільним, а обмін валюти безпечним

Вступ в силу нового закону "Про валюту і валютні операції" відкриває можливість для більш відкритого руху капіталу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"У майбутньому це дозволить стабілізувати курс гривні, а її купівлю зробити більш безпечною і дешевою, що буде негативно впливати на чорний і сірий ринок", - зазначив аналітик.

Також новий закон дозволить отримувати доларову прибутковість і від бондів України, яка раніше конвертувалася в гривню, вважає він.

"Важливо відзначити також відкриття доступу до страхових закордонних програм, що дозволить українцям користуватися зарубіжними програмами страхування життя", - додав Пархоменко.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Заступник голови НБУ Олег Чурій 6 лютого зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.