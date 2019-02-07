ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики дали прогноз впливу закону про валюту на курс гривні

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 14:27
Аналітики дали прогноз впливу закону про валюту на курс гривні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс гривні буде стабільним, а обмін валюти безпечним

Вступ в силу нового закону "Про валюту і валютні операції" відкриває можливість для більш відкритого руху капіталу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"У майбутньому це дозволить стабілізувати курс гривні, а її купівлю зробити більш безпечною і дешевою, що буде негативно впливати на чорний і сірий ринок", - зазначив аналітик.

Також новий закон дозволить отримувати доларову прибутковість і від бондів України, яка раніше конвертувалася в гривню, вважає він.

"Важливо відзначити також відкриття доступу до страхових закордонних програм, що дозволить українцям користуватися зарубіжними програмами страхування життя", - додав Пархоменко.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Заступник голови НБУ Олег Чурій 6 лютого зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

Голова Ради НБУ прокоментував можливість обміну валюти онлайн НБУ дозволив купівлю валюти за кредитні кошти
Новини України обмен валютвалютаНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся