Експерти пов'язали зміцнення гривні з появою "передвиборних доларів"

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Кандидати заводять валюту для передвиборних витрат

Керуючий партнер ІК Capital Times Ерік Найман пов'язує несподівано різке зміцнення гривні, в тому числі і з появою "передвиборних доларів". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Піднеслися курсом: чому подешевшав долар і що чекає валютний ринок після виборів".

"Президентська, а потім і парламентська кампанії, обіцяють стати найдорожчими в історії виборів України. І що заходять під ці події в країну валюта від кандидатів і стала тією "вишенькою на торті", яка різко схилила чашу терезів на користь гривні", - сказав РБК-Україна Найман.

Населення і бізнес в передвиборний період активізується на валютному ринку, говорить Юрій Крохмаль з ОТП Банку. Але на попиті і пропозиції в ту чи іншу сторону це позначиться в залежності від загального новинного фону і очікувань – явних перспектив або побоювань.

"Президентська компанія сама по собі навряд чи вплине на сезонний тренд на зміцнення гривні. Найбільш імовірний торговельний діапазон 26,5-27,5 гривень/долар", – зазначив Крохмаль.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в січні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 912,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 737,4 млн доларів. Таким чином у січні чистий продаж валюти населенням становила 175,5 млн доларів, у той час як у грудні минулого року чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів.

Заступник голови НБУ Олег Чурій 6 лютого зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.