Аналітики дали прогноз курсу долара на початку весни

На початку березня тенденція до зниження курсу долара продовжиться

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

По словам Иосуба, через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках может котироваться около 26,6/26,8 грн.

Иосуб отметил, что с 1 марта НБУ снизил норму обязательной продажи иностранной валюты предприятиями с 50% до 30%.

"Как и ожидалось, на рыночную ситуацию это не повлияло, и в пятницу доллар продолжил свое снижение на межбанке, которое даже немного ускорилось", - подчеркнул он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,00 грн до 26,86 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,005/27,025 до 26,825/26,850 (-0,7%/-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,91/27,14 до 26,76/26,98 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой стабилизировался на уровне 0,8%, отметил аналитик.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал пять причин падения курса доллара в начале 2019 года. Однако, по его мнению, все факторы укрепления гривны имеют краткосрочный характер, тенденция может измениться во второй половине года.

Как сообщало РБК-Украина, на укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в начале 2019 года, повлияли несколько факторов, среди которых внешняя конъюнктура и спрос нерезидентов на ОВГЗ.