Аналітики дали прогноз курсу долара на початку весни

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку березня тенденція до зниження курсу долара продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

За словами Іосуба, через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,7 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 26,6/26,8 грн.

Іосуб зазначив, що з 1 березня НБУ знизив норму обов'язкового продажу іноземної валюти підприємствами з 50% до 30%.

"Як і очікувалося, на ринкову ситуацію це не вплинуло, і в п'ятницю долар продовжив зниження на міжбанку, яке навіть трохи прискорилося", - підкреслив він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,00 грн до 26,86 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,005/27,025 до 26,825/26,850 (-0,7%/-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,91/27,14 до 26,76/26,98 (-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою стабілізувався на рівні 0,8%, зазначив аналітик.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав п'ять причин падіння курсу долара на початку 2019 року. Однак, на його думку, всі фактори зміцнення гривні мають короткостроковий характер, тенденція може змінитися у другій половині року.

Як повідомляло РБК-Україна, на зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається на початку 2019 року, вплинули кілька факторів, серед яких зовнішня кон'юнктура і попит нерезидентів на ОВДП.