Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,9%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,18 до 26,93 грн (-0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,8%.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Зазначимо, представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.