Аналитики армии Литвы зафиксировали рост фейков накануне саммита НАТО

Специалисты Департамента стратегической коммуникации литовской армии констатировали рост дезинформации накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Так, было зафиксировано за месяц 190 уникальных случаев фейков на оборонную тему.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на литовский национальный вещатель LRT.
По данным аналитиков Вооруженных сил Литвы, основными объектами дезинформации являются:
Как и в прошлом, формируются негативные взгляды на помощь Украине со стороны стран, входящих в Североатлантический альянс, в частности, Литвы. Также Запад обвиняется в якобы стремлении содействовать войне в Украине, говорится в публикации.
Кроме того, новой мишенью дезинформации стала Литовско-Польско-Украинская бригада Великого гетмана Константина Острожского - LITPOLUKRBRIG.
Аналитики рассказали, что дискредитация бригады началась еще весной, и продолжается до сих пор.
В качестве примера фейков называются лживые утверждения о том, что когда командование этой трехсторонней бригады посетило Литву, то якобы это подразделение планировали вовлечь в военные действия в Украине и провокации в Беларуси.
Также подобная тема также была связана с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. В информпространстве манипулировали тем, что будто бы готовят решение о введении литовских и польских войск в Украину и возможном участии этой бригады в войне без формального участия НАТО, рассказали в литовской армии.
Военные добавили, что также распространяются не соответствующие действительности враждебные сведения об обучении НАТО Air Defender 2023, которые якобы предназначены для подготовки к нападению на РФ.
Трехсторонняя международная бригада LITPOLUKRBRIG была создана в 2014 году.
Одной из ее приоритетных задач является усиление возможностей ВСУ и освоение процедур НАТО.
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