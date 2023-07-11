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Аналитики армии Литвы зафиксировали рост фейков накануне саммита НАТО

Фото: в Литве рассказали о росте фейков перед саммитом НАТО в Вильнюсе (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Специалисты Департамента стратегической коммуникации литовской армии констатировали рост дезинформации накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Так, было зафиксировано за месяц 190 уникальных случаев фейков на оборонную тему.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на литовский национальный вещатель LRT.

По данным аналитиков Вооруженных сил Литвы, основными объектами дезинформации являются:

  • война РФ против Украины,
  • саммит НАТО,
  • отношения между Россией и НАТО.

Как и в прошлом, формируются негативные взгляды на помощь Украине со стороны стран, входящих в Североатлантический альянс, в частности, Литвы. Также Запад обвиняется в якобы стремлении содействовать войне в Украине, говорится в публикации.

Кроме того, новой мишенью дезинформации стала Литовско-Польско-Украинская бригада Великого гетмана Константина Острожского - LITPOLUKRBRIG.

Аналитики рассказали, что дискредитация бригады началась еще весной, и продолжается до сих пор.

В качестве примера фейков называются лживые утверждения о том, что когда командование этой трехсторонней бригады посетило Литву, то якобы это подразделение планировали вовлечь в военные действия в Украине и провокации в Беларуси.

Также подобная тема также была связана с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. В информпространстве манипулировали тем, что будто бы готовят решение о введении литовских и польских войск в Украину и возможном участии этой бригады в войне без формального участия НАТО, рассказали в литовской армии.

Военные добавили, что также распространяются не соответствующие действительности враждебные сведения об обучении НАТО Air Defender 2023, которые якобы предназначены для подготовки к нападению на РФ.

Литовско-Польско-Украинская бригада

Трехсторонняя международная бригада LITPOLUKRBRIG была создана в 2014 году.

Одной из ее приоритетных задач является усиление возможностей ВСУ и освоение процедур НАТО.

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