Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6700 грн/долар, євро 32,4217 - 32,4551 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6400 27,6700 EUR/UAH 32,4217 32,4551 RUB/UAH 0,3852 0,3860

Відзначимо, 27 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,6600 - 27,6800 грн/долар, євро 32,5198 - 32,5406 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 0,1 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 20-27 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу національної валюти після тижневої паузи.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,4 грн.