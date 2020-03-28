Аналітик не виключає нових сплесків у курсі долара найближчим часом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хоча цей тиждень на міжбанку виявився спокійнішим від попереднього, ще рано говорити, що ринок не буде схильний до негативних змін у настроях

На думку аналітика ІК Concorde Capital Євгенії Ахтирко, ще рано говорити, що курс долара не буде схильний до негативних змін у настроях. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вже за 28: зміцниться курс гривні до долара після паніки через карантину".

За її словами, нових сплесків в курсі долара не можна виключати.

"Очевидно, на ринок вплинуло повідомлення про продовження карантину. На наш погляд, нових сплесків в курсі найближчим часом навряд чи вдасться уникнути. Негативні сигнали можуть бути як внутрішні, так і зовнішні", - вважає Ахтирко.

Експерти погоджуються, що такі новини, як, наприклад, підписання нової програми з МВФ або прийняття податкових стимулів для підтримки економіки, буде позитивно позначатися на девальваційних очікуваннях бізнесу і знижувати панічні настрої на валютному ринку.

"Звичайно, такі новини будуть грати на противагу негативних новин. А напрямок руху курсу буде залежати від того, які настрої будуть посилюватися або послаблюватися", - додала Ахтирко.

Також РБК-Україна писало, що попит на долари в Україні з боку населення потроху знижується, і останній тиждень банки більше викуповують, ніж продають.

Також повідомлялося, що НБУ не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжування надмірних коливань.