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В Амстердамі влаштували протест через карантин. Поліція водометами розігнала мітинг

Автор: Андрій Козловський

У центрі Амстердама (Нідерланди) група людей вийшла на протест через карантинні обмеження, які були запроваджені владою для протидії розповсюдженню коронавірусу. Поліція розігнала демонстрантів.

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, протест відбувся на Музейній площі близько полудня. Тоді там зібралося близько 500 людей. Демонстранти не носили маску і не дотримувалися дистанції в півтора метри. Вони несли банери та скандували гасла на зразок "Любов, свобода, а не диктатура".

Зазначається, що місцева влада не надавала дозволу на проведення демонстрації. До місця мітингу прибули спецпризначенці та кінна поліція. Проти демонстрантів були застосовані два водомети. Крім того, певну кількість учасників протесту затримали.

Музейна площа та околиці були визначені зоною ризику на ці вихідні, оскільки поліція, муніципалітет та прокуратура взяли до уваги непередбачені демонстрації. Цей захід означає, що поліція може проводити профілактичні обшуки.

Нагадаємо, раніше у нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети, кінну поліцію і службових собак.

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