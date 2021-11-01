Ізраїль відкрився для іноземних туристів: умови і правила в'їзду

Сьогодні, 1 листопада, набули чинності нові правила в'їзду для іноземних туристів до Ізраїлю. На сьогодні кордони відкриті для туристів з усіх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il .

Повідомляється, що Ізраїль розіслав авіакомпаніям офіційне оголошення, в якому покладає саме на них відповідальність за дотримання вимог, які пред'являються туристам. Зокрема, для в'їзду до Ізраїля треба заповнити декларацію на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Умови в'їзду до Ізраїля

Іноземні туристи повинні відповідати наступним критеріям:

за 14 днів до в'їзду в Ізраїль не перебувати в "червоній" країні;

бути щепленими вакциною, визнаною ВООЗ (або вакциною "Супутник V" - з 15 листопада ) або перехворіти на COVID-19;

не підлягати забороні на в'їзд з інших причин;

в'їжджати до Ізраїля через аеропорт імені Бен-Гуріона.

Ізраїль визнав наступні вакцини: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca (Covishield), Sinopharm, Sinovac, Sputnik-V (на особливих умовах).

Як Ізраїль визнає туристів щепленими або перехворілими

Особи, щеплені вакцинами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, мають отримати обидві дози. При цьому після отримання другої має пройти не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль. Крім того, якщо була бустерна доза, то після неї теж має пройти не менше 14 днів до в'їзду.

Особи, щеплені вакциною Johnson & Johnson, зможуть потрапити до Ізраїлю, якщо зробили щеплення не раніше, ніж за 14 днів. Така ж вимога поширюється на бустерну дозу.

Ті, хто перехворів, повинен пред'явити цифровий документ про позитивний результат ПЛР-тесту. При цьому після тесту має пройти більше 11 днів до в'їзду. А також довести отримання хоча б однієї дози вакцини, визнаної ВООЗ.

Особи, щеплені російською вакциною "Супутник V", зможуть в'їжджати в Ізраїль з 15 листопада і будуть перебувати в карантині до отримання позитивного результату серологічної перевірки. Також після отримання дози має пройти не менше 14 днів до в'їзду.

Правила в'їзду в Ізраїль

Турист має зробити ПЛР-тест протягом 72 годин до вильоту. А також заповнити декларацію на в'їзд до Ізраїлю - пасажири з електронними документами ще до посадки отримають ізраїльський "зелений сертифікат"; пасажири без електронної довідки заповнюють бланк з проханням скоротити карантин і прикріплюють релевантні документи, після чого отримають ізраїльський "зелений сертифікат".

Умови посадки на літак:

негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту

декларація на в'їзд до Ізраїлю

одна з таких довідок: довідка про вакцинацію, довідка про хворобу або дозвіл на в'їзд від Управління реєстрації населення

Також турист має погодитися на випадкову перевірку документів співробітниками Управління реєстрації населення і на ПЛР-тест в аеропорту імені Бен-Гуріона і перебування в карантині до отримання результатів тесту (до 24 годин).