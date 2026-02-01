Амнистии не будет: Кремль открывает тюрьмы только для войны

По данным разведки, российские власти продолжают использовать заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе "Госдума" РФ одним голосованием отклонила восемь проектов амнистии, поданных в течение 2020-2025 годов.

Среди отклоненных инициатив так называемая "широкая амнистия", которая касалась ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и осужденных за сотрудничество с "нежелательными" иностранными НКО.

Речь шла не об особо опасных преступниках, однако депутаты проголосовали против.

В амнистии также отказали журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников так называемой "СВО", а также предпринимателям.

Последнюю масштабную амнистию в России проводили еще в 2015 году. Десятилетний перерыв является беспрецедентным за весь период действия российской конституции.

В пояснительной записке профильного комитета "Госдумы" указано, что амнистия якобы "потеряла актуальность" из-за "гуманизации" уголовного законодательства.

На самом же деле речь идет о выборочном освобождении мобилизованных и контрактников, а также точечных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет.